Honvédelem

Világháborús katonák maradványai kerültek elő a Nemzeti Múzeum kertjében

Hat, a második világháborúban elesett katona maradványai, valamint személyes tárgyak és lőszerek is előkerültek a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében feltárt tömegsírból - tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum kedden délután az MTI-t.



Korábban azt közölték, hogy a múzeum kertjének felújításán dolgozó munkások hétfő este találtak egy tömegsírt, amelynek a régészeti feltárását kedd reggel kezdték meg a hadtörténeti múzeum munkatársai.



Hat katona földi maradványai kerültek elő második világháborús tömegsírból. Ruházati anyagokon kívül személyes tárgyakat is találtak: bicskát, ollót, bögrét, tintaceruzát. Ezeken felül egykilónyi gyalogsági lőszer, egy német és egy szovjet gránát is előkerült - írták.



Egyéni azonosításra alkalmas leletanyagot azonban nem találtak. A tárgyakból nem állapítható meg minden kétséget kizáróan a katonák nemzetisége, ezért további vizsgálatokra van szükségesek - áll a közleményben.