Így néz ki felülről a főváros tudta nélkül letarolt terület a Margitszigeten - videó

Fákat és bokrokat vágtak ki a Margitszigeten a régi teniszstadion helyén. Mint később kiderült, ezekre a munkálatokra a tulajdonos fővárosi önkormányzat sem adott engedélyt, csak a bontásra. Kimentünk a helyszínre, megnéztük, mi látható a pusztítás után.

A hvg.hu cikke elkezdték bontani a régi teniszstadiont a Margitszigeten, ám ehhez kapcsolódóan fákat és bokrokat taroltak le egy egészen nagy területen.



Jövőre Magyarország rendezi a Hungarian Open ATP World Tour tenisztornát, ehhez kellene egy új teniszstadiont építeni. Az új létesítmény törvény szerinti beruházója a Nemzeti Sportközpontok, ők nem válaszoltak a lap arra vonatkozó kérdésére, hogy a Margitszigeten, vagy máshol épül-e meg az új stadion. A Magyar Teniszszövetség annyit reagált megkeresésükre, hogy a kormánnyal és az ATP-vel kötött szerződéshez tartják magát, azt azonban trükkösen nem árulták el, hogy a szerződés pontosan mit takar.



Még februárban, az előző parlament alig egy nap alatt fogadott el egy javaslatot a Margitszigeten épített teniszstadionról. Ezt azonban röviddel az elfogadás után Áder János államfő és Tarlós István főpolgármester is megvétózta.



Ehhez képest minimum meglepő fordulat, ha valóban az új teniszstadion miatt irtották a növényeket Margitszigeten.

A főpolgármesteri hivatal pénteken azt közölte megkeresésükre, hogy csak a bontásra adtak engedélyt, új létesítmény építésére, annak előkészületeire, illetve fás szárú növények kivágására nem.



Tarlós István az Index kérdésére még tovább ment: azt mondta, eljárást is indítanak a fakivágás ügyében. Kérdezte a lap a munkálatokat végző WHB-t is, hogy milyen engedély alapján vágták ki a fákat a területen, kérdéseikre eddig tőlük sem kaptak választ.



Az új teniszstadion a hatályon kívül helyezett tervezet szerint a Groupama Arénánál is magasabb lenne és a Margitszigetre vonatkozó fővárosi szabályozásokat is figyelmen kívül lehetne hagyni miatta – tehát be lehetne pl. menni autóval a Szigetre a rendezvény idején, és a Margitszigetre vonatkozó környezetvédelmi és árvízvédelmi szabályozásokat is figyelmen kívül lehetne hagyni.

Holdbéli táj a Margitszigeten