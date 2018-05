Média

Magyar Hang néven folytatja a Magyar Nemzet

"Május 8-tól kijövünk a nulladik számmal, a parlament előtti tüntetésen 20 ezer példányt árulunk majd, kézből. Május 18-tól pedig hetilapként, Magyar Hang néven élünk tovább” - nyilatkozta a Zoom.hu-nak György Zsombor, a Magyar Nemzet utolsó főszerkesztő helyettese.



"Épp most jövök a Magyar Postától, megegyeztünk, május 18-tól előfizetéssel szállítják az olvasókhoz, ennek díja 450 forint lesz. Az utcai áruspéldány pedig 500-ba kerül, péntekenként jelenünk majd meg” – tett hozzá.



25-25 emberbő áll majd a törzscsapat, mindenki a Magyar Nemzet munkatársa volt, de külsősökkel is számolnak. Az újság 24 oldalas lesz, az első időszakban mindenki társadalmi munkában dolgozik majd rajta. Tematikája hasonló lesz, mint az egykor szombatonként megjelenő magazinnak, kicsit több közélettel és politikával. A csapathoz olyan ismertebb nevek is csatlakoznak, mint Torkos Matild, Szerető Szabolcs, Lukács Csaba, Puzsér Róbert és Marabu.



Mivel Magyarországon nem találtak olyan céget, mely az ellehetetlenült piacon vállalta volna a feladatot, a lapot Pozsonyban nyomják.



Online felületükön már lehet az előfizetésről tájékozódni.