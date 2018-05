Pártok

Van egy jelentkező az LMP férfi vezetői posztjára

Eddig Szél Bernadett és Hadházy Ákos vezették a pártot, ám ez a formáció már kivitelezhetetlen, ugyanis Hadházy még a választás éjszakáján bejelentette lemondását. 2018.05.02 11:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pozícióra a pécsi Keresztes László Lóránt, a párt országgyűlési képviselője jelentkezett be. Erről az Azonnali-nak adott interjúban beszélt.



"Úgy döntöttem, hogy pályázok a társelnöki tisztségre" - mondta, majd hozzátette, nagyon régóta (2009) van a pártban, az LMP volt az első pártja, az elköteleződés, és a célok azóta sem változtak meg.



A kérdésre, hogy miért őt támogassák párttársai, azt felelte: "Nagyon régi motoros vagyok a pártban, és vidéki nagyvárosi politikus. Nem a fővárosban élek, és ez így is marad azzal együtt is, hogy parlamenti képviselő leszek: itt fogok maradni Pécsen. Tehát egy kicsit más szemszögből látom az országot: egy olyan térségből, ami a vesztese volt az elmúlt évtizedeknek. Elkötelezett vagyok amellett, hogy kiépítsük az LMP vidéki hálózatát".