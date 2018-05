Választás 2018

Évekbe telhet, mire behajtják a kampánytámogatásokat a kamupártoktól

Akár három évbe is telhet, míg behajtják a kampányra kapott támogatás összegét azokon a pártokon, amelyek az 1 százalékos eredményt sem érték el a választáson. 2018.05.01 21:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ATV Híradónak nyilatkozó adószakértő szerint a rendszer könnyedén kijátszható. Ugyanis ha a párt tisztségviselőinek nincs végrehajtható vagyonuk, képtelenség visszaszerezni az adófizetők pénzét.



Gőzerővel dolgoztak a nyomdagépek a választások előtt. Az A3-as méretű pártlistás szavazólapokat sokszorosították. A 2018-as országgyűlési választáson 23 párt neve szerepelt.



Közülük az 1 százalékos eredményt 16 párt nem érte el, vagyis nekik vissza kell fizetniük a kampányra kapott támogatás összegét.



A Political Capital elemzése szerint összesen 3 milliárd 61 millió 716 ezer forintot kaptak az adófizetők pénzéből.



A választási eredmény kihirdetése után 15 napjuk volt önkéntesen visszafizetni a pártoknak ezt a pénzt, ezután jön a behajtás. A tartozás a Magyar Államkincstár felé áll fenn, amely a NAV-on keresztül hajtja ezt be. A végrehajtás az rendkívül hosszadalmas lesz, akár két-három évet is igénybe vehet.



Ha a NAV behajtása eredménytelen, a pártvezető tisztségviselőinek saját vagyonukból kell visszafizetniük a kampánytámogatást.



Az a párt, amelyik eleve tudta, hogy ő fölveszi a kampánytámogatást, de ezt nem is akarja visszafizetni, ott valószínűleg olyan vezető tisztségviselők vannak, akiknek semmilyen végrehajtható vagyonuk nincsen.



Van olyan párt, amely a 2014-ben kapott 300 millió forinttal sem tudott még elszámolni. Ilyen a volt monoki polgármester vezetésével alakult Összefogás Párt. Az ATV Híradó szerette volna Szepessy Zsoltot is megkérdezni, hogy idén tervezik-e a támogatás visszafizetését, de nem jártak sikerrel.