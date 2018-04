Az Országgyűlésben folytatja

Lemondott a XV. kerület polgármestere

Lemondott XV. kerületi polgármesteri tisztségéről Hajdu László, aki a Demokratikus Koalíció (DK) képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. 2018.04.25 14:43 MTI

Az ellenzéki politikus a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt jelentette be döntését, amelynek értelmében a közgyűlési képviselőségét is elveszti. Hajdu László azt is közölte, hogy ideiglenesen Németh Angéla alpolgármester veszi át a városrész irányítását, és a DK az utódlásáról döntő időközi választáson is akarja indítani.



Gy. Németh Erzsébet a sajtótájékoztatón jelezte: kezdeményezte a taxitarifák emeléséről szóló javaslat visszavonását, mondván: a város vezetői a budapestiek helyett a fuvarszervezők érdekeit képviselik. A DK politikusa azt is mondta, elfogadhatatlannak tartja, hogy a kerületi polgármesterek "hoci-nesze alapon" megszavazzák egymás parkolási díjainak emeléseit.