Választás 2018

Azt mondják, az Együtt politikusa nem tudott teljesíteni az ágyban, mert lányai születtek

hirdetés

Aki komolyan azt hitte, hogy a választások után elmúlik az az elmebaj, ami a kétes finanszírozású kerületi lapokból áradt az elmúlt hónapokban, óriásit tévedett - írta meg a 444.hu.



A 24.hu szerint ugyanis a XVI. kerületben, Zuglóban, valamint Csömörön, Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán és Szilasligeten ingyenesen terjesztett Helyi Hírekben most arról van szó, hogy Vajda Zoltán, az Együtt politikusa "ha már az ágyban nem tudott bizonyítani, megpróbálta behozni e hátrányt a közéletben - hátha ott majd tökösebbnek látszik".

Fotó: 24.hu

Furcsa gondolatmenet, magunktól sosem találnánk ki, vajon mire gondolt e sorok szerzője, de szerencsére erre is választ kapunk. Onnan lehet tudni, hogy Vajda nem tudott bizonyítani az ágyban, hogy míg a fideszes Szathmáry Kristófnak négy fia, úgy Vajdának csak három lánya van. A szerző arra nem tér ki, a sajátos rendszerben hol helyezkedik el Orbán Viktor, akinek négy lánya és egy fia van.



A nyomtatásban és online is elérhető lap kiadója a Ferenci Kiadó Bt., tulajdonosa pedig a cikket jegyző Ferenci Zoltán és felesége, Ferenciné Szőke Katalin. A nyomtatott változatot egyébként a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks nyomja.



A cikkben Vajda feleségéről és közös társkereső vállalkozásukról is szó van, akinek van ehhez idege, elolvashatja, a teljes írás itt olvasható.