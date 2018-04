Fővárosi Közgyűlés

Új parkolási fizetőövezetek lehetnek Újbudán

A Fővárosi Közgyűlés az újbudai önkormányzat - a kerületi parkolási nehézségek enyhítését célzó - javaslatára módosíthatja a XI. kerületi parkolási szabályozást, amelynek alapján várakozási övezetbe vonnák a Bocskai út - Karolina út - Villányi út - Tas vezér utca által határolt területet, a Gellérthegy teljes kerületi részét, az őrmezői lakótelepet, a kelenföldi városrészt - azaz a Szerémi út - Galvani utca - Andor utca - Egér út - vasút - Hamzsabégi út által határolt területet -, valamint az Infopark területét. Továbbá a Műegyetem rakparton is várakozási díjfizetést vezethetnek be.



Az előterjesztés szerint a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója javaslatot tett az Állatkerti körúton várakozás díjának csökkentésére, mert a 2017. szeptember 1-jével bevezetett, a munkanapokon óránként 525 forintos várakozási díjfizetés kedvezőtlenül befolyásolta az ott működő nagy forgalmú közintézmények látogatottságát.



A javaslat szerint az Állatkerti körúton a ligeti főszezonban óránként 265 forintot, a holtszezonban óránként 175 forintot kellene fizetni a parkolásért.



Mint írták, tekintettel arra, hogy a Városliget többi részén - az 56-osok tere kivételével - óránként 440 forint a várakozási díj, a javasolt összeg kedvezőtlenül hatna az Állatkerti körúti várakozóhelyek foglaltságára, ezért a Városliget teljes területére óránként 350 forintos parkolási díj bevezetését javasolják, amely összhangban van a szomszédos területeken fizetendő várakozási díjakkal.



Kitértek arra is, hogy a XI. kerületi várakozási övezetek esetében a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közterületeken jelenleg nincs parkolásüzemeltetés. Az újbudai önkormányzat jelezte, hogy javaslatai elfogadása esetén a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló azon közterületeken, amelyek jelenleg a várakozási övezet részei, megkezdené a parkolásüzemeltetést. Ennek előfeltétele egy együttműködési megállapodás, amelyet a javaslat szerint szeptember végén kötnének meg.



Hozzátették, a fővárosi és a zuglói önkormányzat által a Városliget területre megkötött megállapodás módosítása a hétvégi várakozási díjfizetés megszüntetése miatt folyamatban van. A várakozási övezet bővítése a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közterületeket is érint, így a megállapodás módosítására is szükség lesz.



Zuglóban a kerületi önkormányzat javaslatára parkolási díjat vezethetnek be a Mexikói út - Kacsóh Pongrác út - Kassai tér - Szikszó park - Lőcsei út - Telepes utca - Fűrész utca - Csömöri út - Lőcsei út - Bosnyák utca - Fűrész utca - Szugló utca - Lőcsei út - Egressy út - Nagy Lajos király útja - Thököly út által határolt területen is.