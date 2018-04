Belpol

Ma derül ki, hogy távozik-e Lázár János

"Ez most Lázár-kormány vagy Orbán-kormány?" - Orbán Viktor ezt a kérdést tette fel kancelláriaminiszterének, legalábbis a kiszivárgott információk szerint, amikor 2015 szeptemberében négyszemközt tárgyaltak parlamenti dolgozószobájában, érzékeltetve vele, ki a miniszterelnök - tudta meg az ATV főmunkatársa. Tavaly Lázár János egyszer fel is ajánlotta a lemondását. A kormányfő pénteki rádióinterjújában már jelezte, hogy máshogy képzeli el a Miniszter-elnökséget, de konkrétumokat egyelőre nem árult el. Lázár János a hódmezővásárhelyi Rádió7-nek nyilatkozva azt mondta, választókerületében szeretne politizálni. Szó szerint úgy fogalmazott, hogy "van élet a kormányon kívül is."