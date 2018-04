Fejlesztés

Lebontják a Hős utcai lakótelepet - ez épül a helyére

Hamarosan elkezdődnek a kisajátítások a hírhedt Hős utcai két épületben, az önkormányzatnak ugyanis 2019 végéig kell rendeznie a tulajdonviszonyokat – írja a Népszava.



A lap úgy tudja, a jelenlegi tervek szerint a telek a kerület tulajdonában maradna, de az érintett épületeket elbontanák, a helyükön pedig egy rekreációs célú sportkomplexumot építene az önkormányzat. Az új létesítményben lenne műfüves sportpálya, futópálya, kültéri sporteszközök, valamint egy kiszolgáló épület is.



Miután a szomszédos telkeken vannak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Készenléti Rendőrség épületei is, valószínűleg elsősorban az ezekben az intézményekben dolgozók használnák a sportpályákat.



A Népszava úgy tudja, a lakókkal egyenként tárgyal az önkormányzat, azonban a kisajátítás jellemzői miatt akkor is el kell költözniük, ha nem fogadják el a kerület ajánlatát, amit bíróságon támadhatnak meg, ha méltánytalannak találják, de ez sem jelent csúszást a kiköltöztetéseket tekintve. A szanálásra kapott 2,1 milliárd forintos állami támogatás el nem költött részét vissza kell majd fizetni, de a pénz várhatóan a tulajdonosok és a bérlők kártalanítására lesz elég. A kőbányai vezetés úgy számol, hogy csak a jövő év végéig tudnak megállapodni a mintegy 600 lakóval, így a dózerolást és a terület rendezését már más forrásból kell majd finanszírozni.