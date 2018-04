Választás 2018

Vajon, hogyan fog dolgozni az a képviselő, akit megválasztottak, de örökre ki van tiltva a Parlamentből?

Tordai Bence képviselő lett, tavaly viszont örökre kitiltották a Parlamentből és a Képviselői Irodaházból. 2018.04.18 18:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hiába akart bemenni az MSZP-Párbeszéd frissen megválasztott képviselője az alakuló frakcióülésre, nem jutott be, hiszen Kövér László kitiltotta onnan.



„Szomorú vagyok: hiába lettem országgyűlési képviselő 700 ezer ember akaratából, Kövér László nem vett le a feketelistájáról, így ma sem jutottam be a Képviselői Irodaházba” – írja Facebook-oldalán az MSZP-Párbeszéd politikusa.



Tordai Bencét 2017 áprilisában tiltották ki, mivel a miniszterelnök ajtajára olyan feliratokat ragasztott, mint a „Putyin-csicska”, vagy a „hazaáruló”.



Tordai most a 11. helyen szerepelt az MSZP-Párbeszéd listáján, így a parlament alakuló ülésén hivatalosan is képviselővé válik.