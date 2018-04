Légi

Felrakta a kutyáját a repülőre, de nem érkezett meg Budapestre

Az állat gazdája kedden utazott madridi átszállással Teneriféről Budapestre, az Iberia légitársasággal. Tenerifén még gond nélkül feltette kedvencét a gépre, a kutyus a raktérben utazott egy ketrecben. Nyugtató-altatót adtak be neki az állatorvos felírása szerint - írja az Index.



Mikor Madridban átszálltak, a reptéri pultnál, majd a gépen a légiutas-kísérők is megnyugtatták az állat gazdáját, hogy minden rendben, a kutya a repülőn van.



De az állat nem érkezett meg Budapestre, a madridi reptéren maradt. Gazdája rögtön jelentette az eltűnést az Elveszett Poggyász ügyfélszolgálatnál. Ott azt mondták neki, az állat valóban nem volt a repülőn, de a másnapi, 8:15-kor érkező Lufthansa-járattal megérkezik majd. Pár perc múlva már azt mondták neki, mégsem szerdán, hanem csak csütörtökön érkezik a kedvence, az Iberia légitársaság 14:40-kor érkező járatával. Vagyis két nappal azután, hogy együtt elindultak Teneriféről.



A férfi a spanyol légitársaságot is többször hívta, akik szerinte nem voltak segítőkészek. Ragaszkodtak hozzá, hogy a kutya már Budapesten van. Ferihegyen viszont azóta sem hallottak a kutyáról, tehát még Madridban volt.



A család a madridi reptéri állatorvosi szolgálatot is felhívta. Az egyik orvos felháborodva megkért egy repülőtéri raktáros fiút, nézzen rá a kutyára, mi van vele, él-e még. A fiú megígérte, hogy megnézi és ezután felhívja a családot, amit nem tett meg.



"A spanyolok és az állatok szeretete két teljesen más dimenzió. Az állat csak egy eszköz nekik - úgy gondolkodnak, ha valami van, majd megölik és vesznek egy másikat" - mondta a kutya gazdája felháborodva az Indexnek.



A kutyáról két napig nem tudtak semmit, azt sem kapott-e egyáltalán enni, gondját viselték, vagy saját vizeletében és ürülékében hagyták a ketrecben.



A család a spanyol állatvédőknek és a Tenerifai Olaszok Csoportjának is írt. Ők is felkeresték a légitársaságot, majd azt a választ kapták, hogy folyamatosan tartják a kapcsolatot az állat gazdáival.



"Ez hazugság, napok óta nem kaptunk semmilyen információt" - mondta a kutya gazdája.



Gesztenye, a kutyus végül épségben hazatért csütörtök délután. Családja úgy látja, egészséges, enni-inni is kapott a két nap alatt.