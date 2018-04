OGY2018

Választás 2018 - Megkezdődött a voksolás az amerikai kontinensen

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat délelőtt. Összesen 3161-en voksolhatnak Amerikában. 2018.04.07 11:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az országgyűlési választáson az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt szombaton lehet szavazni Magyarország külképviseletein, helyi idő szerint 6 és 19 óra között.



A külképviseleteken azok a magyar állampolgárok adhatják le voksukat, akik magyarországi lakhellyel rendelkeznek, a választás napján külföldön tartózkodnak, valamint március 31-ig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe és jelezték, hogy mely városban kívánnak szavazni.



Az első szavazóhelyiségek Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo), Argentínában (Buenos Aires) és Chilében (Santiago de Chile) nyíltak meg, helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint pedig 11-kor.



Egy órával később, közép-európai idő szerint délben nyílik meg a szavazókör a kanadai Ottawában és Torontóban, az egyesült államokbeli Washingtonban, New Yorkban, és Kuba fővárosában, Havannában.



További egy óra múlva - közép-európai idő szerint 13 órakor - nyílik a szavazóhelyiség az egyesült államokbeli Chicagóban, Quitóban (Ecuador), Bogotában (Kolumbia), Mexikóvárosban, valamint Limában (Peru).



A voksolás az amerikai kontinensen az Egyesült Államok nyugati partján - Los Angelesben és San Franciscóban - közép-európai idő szerint szombaton 15 órakor kezdődik.



Amerikában a legtöbben, 1070-en New Yorkban szavazhatnak, Torontóban 411-en, Washingtonban 378-an, Los Angelesben 382-en, San Franciscóban 302-en, Chicagóban 225-en szerepelnek a névjegyzékben. Ottawában 120-an, Mexikóvárosban 52-en, Buenos Airesben 40-en, Limában 37-en, Havannában 35-en, Santiago de Chilében 29-en, Sao Paulóban 27-en, Bogotában 24-en, Quitóban 20-an, Brazíliavárosban 9-en jelentkeztek be szavazni.



A külképviseleteken a diplomáciai képviselet és a budapesti Külügyminisztérium munkatársai a külképviseleti választási iroda (küvi) tagjai. Az iroda vezetője a Külügyminisztériumból érkezik. Több képviseleten jelen lesznek magyar politikai pártok megfigyelői is.