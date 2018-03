Diáktüntetés

Tiltakozik a MÚOSZ az újságírók miatt

Mint ismeretes, a március 15-ei diáktüntetésen több embert is igazoltattak, akik közül többen bírságot is kaptak - nem csak diákok (vagy azok szülei), hanem újságírók és fotósok is. Erre reagált a Magyar Újságírók Szövetsége, a közleményt változtatás nélkül teljes terjedelmében közöljük:

Ismét átléptek egy átléphetetlennek hitt határt: megbüntették a rendőrök a sajtónapi demonstrációról tudósító sajtómunkásokat. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) jogsértőnek és antidemokratikusnak tartja, ha az állami szervek munkájukat végző újságírók vegzálására használják a törvényes rend fenntartásához kapott jogosítványaikat, és szakmai egyeztetést kezdeményez a hasonló képtelen helyzetek megelőzése érdekében.



A MÚOSZ álláspontja szerint alaptalanul bírságolták meg a sajtónapi (március 15.) diáktüntetésről tudósító újságírókat és fotósokat közlekedési szabálysértésre hivatkozva. A hatályos törvények szerint az újságíró törvényes feladata a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről történő hiteles, pontos, gyors és tényszerű tájékoztatás. A diáktüntetésről tudósító újságírók szükségszerűen léptek le a járdáról, mivel más módon nem tudtak volna eleget tenni feladatuknak, a tüntetésről történő folyamatos tájékoztatásnak.



A kétharmados fideszes többségű országgyűlés által 2010-ben elfogadott sajtótörvény úgy rendelkezik, hogy az újságíró nem vonható felelősségre olyan jogsértésért, amelyet valamely közérdekű információ megszerzésével összefüggésben követett el, és az adott információ általa nem, vagy csak aránytalan nehézséggel lett volna más módon megszerezhető, feltéve, hogy az így elkövetett jogsértés nem okoz aránytalan vagy súlyos sérelmet, továbbá az információ megszerzésére nem a minősített adatok védelméről szóló törvény megsértésével került sor.



A közelmúltban egy nagyobb visszhangot kapó ügyben, Nyilas Gergő, az Index újságírója ellen folyó büntetőügyben a bíróság is úgy foglalt állást, hogy az újságíró mentesülhet a szabálysértési felelősség alól, amennyiben más módon nem tud hozzáférni a közérdekű információhoz.



A rendőrségnek az újságírókat jelentős pénzbírsággal sújtó intézkedése álláspontunk szerint nem csak a fenti törvényi szabályozást (és így az állampolgárok tájékozódási jogát) sérti, de aránytalan is, mivel a szabálysértésre vonatkozó jogszabály – éppen a társadalomra csekély módon veszélyes cselekmény esetén – a szóbeli figyelmeztetést is elegendőnek tekinti.



A MÚOSZ kéri az állami szerveket, hogy a választási kampány során, illetve a későbbiekben is tartózkodjanak az újságírók munkavégzési, illetve az állampolgárok tájékozódási szabadságát sértő, a sajtómunkások megfélemlítésére alkalmas lépésektől. A hasonló esetek megelőzése, a jogi helyzet tisztázása érdekében haladéktalanul szakmai egyeztetést kezdeményezünk az érintett szervekkel.