Megújul a fővárosi Széna tér

Tarlós István főpolgármester szerdán budapesti sajtótájékoztatón közölte: a jövő év végére egy megújult, a felújított Széll Kálmán térhez méltó, megnövelt zöldterülettel rendelkező Széna tér jön létre. Várhatóan az ott lévő buszpályaudvar más helyre kerül majd, erről folynak az egyeztetések.



Megszűnik továbbá az Ostrom utca és a Hattyú utca közötti parkoló, valamint a beruházás során a két utca térhez kapcsolódó szakaszát is felújítják - tette hozzá.



A főpolgármester hangsúlyozta, mindenkinek el kell gondolkoznia azon, hogy mi a választás fő tétje. "Nem rólunk van szó, hanem a gyerekeinkről, az unokáinkról és az utánunk jövőkről" - fogalmazott.



Tarlós István azt mondta, ha valaki készít egy tárgyilagos "minősítést", akkor nem tud mást megállapítani, csak azt, hogy ez a kormány és a városvezetés együtt, a viták ellenére, "hét és fél év alatt sokkal többet produkált ebben a városban", mint mások két évtizeden át.



Emlékeztetett arra, hogy a kormány átvállalta a főváros 2010 előtt felhalmozott, 251 milliárd forintos adósságállományát, és ez megadta azon fejlesztések elindításának lehetőségét, amelyeknek már korábban meg kellett volna kezdődniük.



A főpolgármester kitért arra is, hogy a Széna tér és a Széll Kálmán tér integrált egység, így döntöttek az előbbi tér megújításáról is.



Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, aki egyéni jelöltként indul az országgyűlési választáson a budapesti 3-as számú - a XII. kerületet és a II. kerület egy részét magában foglaló - választókerületben, elmondta: a rekonstrukciós munkálatok 2019 májusában kezdődhetnek meg, a teljes körű felújítás nagyjából bő fél évet vesz majd igénybe.



A teljesen felújított Széna tér egy olyan egységet alkot majd a Széll Kálmán térrel, hogy arra minden fővárosi büszke lehet majd - jelentette ki.



Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) II. kerületi polgármester közölte: a Széna tér megújítása a Blaha Lujza tér rekonstrukciójával együtt bekerült a főváros idei költségvetésébe. Mint az MTI-nek elmondta, a tér 2,5 milliárd forintból újulhat meg.



Szólt arról, hogy 2010-ben adták át a többi között a felújított Lövőház utcát, amelynek egy részét sétálóutcává alakították, megújult a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Központi Statisztikai Hivatal könyvtára. A Millenáris parkot 17 milliárd forintból fejlesztik, lesz egy 2,5 hektáros közpark és alatta egy ötszáz férőhelyes mélygarázs.