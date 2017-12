NVB

Nem lesz népszavazás a kannabisz legalizálásáról

hirdetés

A kérdések közül egy a határon túli magyarok szavazati jogának megvonására, egy a szakszervezeti vétó visszaállítására vonatkozott, három a kannabisz legalizálásával függött össze.



A határon túli magyarok szavazati jogának megvonását célzó, a Demokrata Párt által beadott népszavazási kérdést az NVB többek között azért nem hitelesítette, mert az alaptörvény szerint az állampolgárokat az állampolgárságuk keletkezésének módjától függetlenül megilleti a választójog. Eredményes népszavazás után tehát módosítani kellene az alaptörvényt, erről azonban nem lehet népszavazást tartani.



A kérdés érinti választásokról szóló törvények tartalmát is, de erről sem lehet népszavazást tartani. Az NVB szerint emellett nem is egyértelmű a kérdés, nem elég egzaktak a benne szereplő "bizonyíthatóan, életvitelszerűen" kifejezés.



Az Elégedett Magyarországért Mozgalom kérdése azt célozta, hogy visszaállítsák a munka törvénykönyvébe a szakszervezeti kifogás (vétó) jogát. Az NVB ezt - egyhangúlag - azért nem hitelesítette, mert a kifogás jogintézménye a hatályos jogrendben nem ismert, és nem elvárható a választópolgároktól, hogy ismerjék a pontos tartalmát. A vétó a korábbi munka törvénykönyvében szerepelt, de ott is több változáson ment át, a kérdés pedig nem jelöli meg, pontosan melyik tartalmat állítaná vissza.



A Magyar Liberális Párt - Liberálisok három kérdést is benyújtott, az első azt célozta, hogy büntetőjogi értelemben a kannabisz fogyasztása ne minősüljön bűncselekménynek.



Az NVB egyhangú döntéssel megtagadta az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, arra hivatkozva, hogy a kannabisz az Egységes Kábítószer Egyezmény alapján kábítószernek minősül, az ENSZ kábítószer-egyezményében pedig a felek abban állapodtak meg, hogy bűncselekménnyé nyilvánítják a személyi fogyasztásra szánt kábítószerek birtoklását, vásárlását és termesztését, a kábítószerrel visszaélés valamennyi formáját a büntetőjogilag is szankcionálják. Vagyis eredményes népszavazás után fel kellene mondani a két nemzetközi szerződést, de ilyen célra még burkoltan sem irányulhat népszavazás.



A párt második kérdése arra vonatkozott, hogy legfeljebb 10 gramm kannabiszvirágzat és legfeljebb 5 gramm hasis birtoklása ne minősüljön bűncselekménynek. Ezt az NVB a korábbi kérdésnél már ismertetett érvekre támaszkodva, valamint arra hivatkozva tagadta meg, hogy tulajdonképpen két kérdés, így nem felel meg az egyértelműség követelményének.



A harmadik kérdés az volt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy felhatalmazást kapjon a Kormány az Országgyűléstől az Orvosi kannabisz program kidolgozására és bevezetésére?"

Az NVB ennek hitelesítését szintén egyhangú döntéssel tagadta meg, mert a kérdés nem az Országgyűlés, hanem a kormány hatáskörébe tartozik, népszavazási kérdést azonban csak az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben lehet tartani. Emellett a kérdésben említett orvosikannabisz-program tartalma a választópolgárok előtt nem ismert, így a kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének.



Az NVB határozatai ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához.