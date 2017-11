Beszedés

Végrehajtást kér a Helsinki Bizottság a Fidesz ellen

Végrehajtást kértek a Fideszre, mert a kormánypárt nem kér bocsánatot amiatt, hogy megsértette a Helsinki Bizottság jó hírnevét – írta meg a 444.hu. A civil szervezet pert nyert a Fidesz ellen, a bíróság jogerősen úgy ítélt, hogy a párt megsértette a Helsinki Bizottság jó hírnevét. Egy 2015-ös közleményben ugyanis azt állították, hogy a szervezet meghamisított több adatot, a nemzetközi spekuláns pénztőke politikai megrendelését teljesíti, és a menekültügyi statisztikákat is meghamisította. A tárgyaláson aztán egyik állítást sem tudták bizonyítani.



A bíróság egymillió forintra büntette a Fideszt, valamint arra kötelezte őket, hogy nyolc napon belül tegyenek közzé nyilvános bocsánatkérést. A kártérítést ki is fizették, de bocsánatot azóta sem kértek, már több mint egy éve, pedig az ítéletet azóta még a Kúria is megerősítette.