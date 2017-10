Balhé

Kidobja a biztonsági cégét is a KFC

Már biztos hallott róla, hogy megverték az Index újságíróját a Király utcai KFC-ben. Hiába rúgta ki a biztonsági cég az őrt, őket is kidobták. 2017.10.21 13:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mint arról már a ma.hu is beszámolt, október közepén a budapesti Király utcai KFC gyorsétterem biztonsági őre megverte Szabó Zoltánt, az Index újságíróját, akinek a száját több öltéssel kellett összevarrni. A vendégkönyvet akarta kikérni, ehelyett a biztonsági őr megverte. Ezt videóra vette.



Még aznap este a KFC közleményben jelezte, hogy kirúgták a biztonsági őrt, és a KFC felülvizsgálja a biztonsági szolgálattal való együttműködést. A gyorsétterem regionális igazgatója, Fukcius Tamás a sajtónak kiküldött közleményben azt írta: "Nagyon sajnáljuk a vasárnap este, a Király utcai éttermünkben történt eseményeket. Teljes mértékben vállaljuk a felelősséget a történtekért"



Most a KFC Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint a cég lezárta a belső vizsgálatot.



"Úgy döntöttünk, hogy vállalatunk felbontja a szerződést a biztonsági szolgálatot ellátó céggel, amely az ügyben érintett biztonsági őrt alkalmazta. A vasárnap este szolgálatban lévő műszakvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült és nem láthatja el a pozíciójához tartozó feladatait, amíg nem teljesíti a számára előírt képzési programokat.



Munkatársaink a mai napon találkoztak a sérülést szenvedett vendégükkel, akitől személyesen is bocsánatot kértek. Megállapodtunk vele abban, hogy vállalatunk társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségével összhangban támogatást biztosítunk az általa megjelölt szervezeteknek."