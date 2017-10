Elismerés

Design Hét - Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat

A pályázatra 2017-ben mintegy 300 pályamű érkezett be, ezek közül négy kategóriában és három különdíjjal tíz projektet ismert el a szakmai bírálóbizottság. 2017.10.07 14:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tíz projekt nyerte el 2017-ben a Magyar Formatervezési Díjat, amelyet a Design Hét Budapest megnyitóján adtak át pénteken a fővárosban. A díjazott munkák között van vezeték nélküli okosfitneszezköz, multifunkcionális kerékpáros kiegészítő, társadalmi problémákra reflektáló ruhakollekció és a reformáció tanait bemutató köztéri installáció is.



A nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázatra 2017-ben mintegy 300 pályamű érkezett be, ezek közül négy kategóriában és három különdíjjal tíz projektet ismert el a szakmai bírálóbizottság.



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a díjátadón elmondta: Magyarország soha nem lesz ásványkincsekben gazdag ország, nekünk a szellemi erőre kell koncentrálni és arra az adottságra, amely a tudásban rejlik.



Kiemelte: ha ezt nem aknázzuk ki, Magyarország nem tud versenyképes ország lenni, nem tud versenyképes maradni. "Ez a mai formatervezésidíj-átadó ünnepség legfontosabb üzenete: mindenkinek lehet olyan gondolata, olyan ötlete, amely, ha el tud jutni egy piacképes termék megvalósításáig, akkor az Magyarországot versenyképesebbé tudja tenni, a magyar gazdaságot segíteni tudja" - mutatott rá a miniszter.



Mint mondta, van mit tanulnunk Dániától - az idei Design Hét díszvendég országától -, amely piacvezetője a területnek, és fontos tanulságnak nevezte, hogy a formatervezésben a nemzeti hagyományok alapul vételével is lehet világszínvonalú termékeket létrehozni.

A pénteki díjátadón termék kategóriában Magyar Formatervezési Díjat kapott az XBody Actiwave vezeték nélküli okosfitneszeszköz, amelyet a Maform dizájnstúdió készített, valamint Pápai Lilla filozófiai háttérrel készült, Wyhoys nevű ruhakollekciója, amely olyan problémákra reflektál, mint a környezetszennyezés vagy a "fast-fashion" okozta munkaerő-kizsákmányolás.



Terv kategóriában Fabricius-Nagy Emese személyre szabható táskakollekciója, valamint a Maform Shoka elnevezésű multifunkcionális kerékpáros kiegészítője nyerte el az elismerést. A kerékpáros okoseszköz lámpa, útvonalkövető, csengő és lopásgátló egyszerre.



A reformáció szellemiségét bemutató Reform500 köztéri installáció a vizuális kommunikáció kategóriában kapott díjat. Szabó Levente és Polgárdi Ákos interaktív munkájának köszönhetően a járókelők útjuk során találkozhatnak a reformációhoz kapcsolódó legfontosabb gondolatokkal a járólapokon a Kálvin téren. Ugyanezen kategóriában kapott Magyar Formatervezési Díjat Balla Dóra HV_100 projektje, amely Huszár Vilmos munkásságának állít emléket egy könyv formájában. A könyvben a tervező által konstruált betűcsalád Huszár Vilmos plakáttervein alapul.



A diák kategória díjazottja Vas Ádám, a Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem hallgatója lett, akinek Vital nevű beltéri légszűrőjében algatelep szűri a levegőt.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Kultúráért Felelős Államtitkárságának különdíját a Perceptual Thinkers csoport ruhakollekciója kapta, amely különleges megoldásaival az autizmus egyre több embert érintő problémájára hívja fel a figyelmet. Az Emmi Oktatásért Felelős Államtitkárságának különdíjával Orr Péter Tactilis nevű készségfejlesztő játékát ismerték el, amely a befogadó dizájn szemléletével készült, megosztva a közös játék örömét vakok és látók között. A Magyar Formatervezési Tanács különdíjasa Lévay Ariel Aurora nevű asztala lett.

A Magyar Formatervezési Díjjal egy időben odaítélt Design Management Díjat - amellyel olyan gazdasági szervezeteket ismernek el, amelyek példaértékűen és stratégiai értelemben használják a dizájnt - idén a Szilvio Kft. - HAMERLI/1861 Kesztyűmanufaktúra nyerte el.



A díjátadóval kezdődött meg a Design Hét Budapest 2017, amelynek projektvezetője, Osvárt Judit, a Magyar Formatervezési Tanács tagja elmondta: az idei programsorozat mottója a "Start", amely kifejezi azt is, hogy a megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítanak a pályakezdőkre, a piacon való elindulásra, a kis- és középvállalkozókra, a piacra lépés körülményeire. Számos program, köztük több workshop és előadás is a fiatal dizájnerek szakmai fejlődését szolgálja majd a héten - fűzte hozzá, kiemelve, hogy idén Budapest mellet Pécsen, Sopronban és Győrben is lesznek programok.



Kirsten Geelan, a Dán Királyság budapesti nagykövete arról beszélt, hogy a dán dizájn megfelel annak a klasszikus skandináv esztétikának, amelynek lényege az egyszerűség, az elegancia, a funkcionalitás, a természetes anyagok használata és a kézi munkaerő. A dán modern dizájn a dánok mindennapi életének és a nemzeti identitásnak a része, termékei közül több ikonikussá vált - hangsúlyozta a nagykövet.



Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács elnöke elmondta, hogy a Design Héten mintegy 250 programmal mutatkoznak be az innováció és a kreatív ipar képviselői. A "Start" mottó jegyében vállalkozásfejlesztésre fókuszáló konferenciákat, előadásokat, kiállításokat rendeznek.



A Magyar Formatervezési Díjjal elismert tervezők kiállítása idén rendhagyó helyszínen, a rozsdaövezet egyik gyárépületében, az Artus Stúdióban látható november 5-ig. Szintén itt látható tárlat a dán dizájnerek legrangosabb szakmai elismerésének számító Danish Design Awards ezévi díjazottjainak alkotásaiból. A Design Héten ezen túl számos kiállítás, filmvetítés, beszélgetés szól majd a dán formatervezésről, kultúráról, életmódról.



2017-ben is megrendezik az évek óta sikeres, állandó programokat: dizájntúrákat, a tervezők és befektetők egymásra találását segítő workshopokat, valamint a dizájnerek mindennapjaiba betekintést engedő Nyitott Stúdiókat.