Felsőoktatás

21 milliárd forint támogatást kap a szegedi egyetem

A kormány döntött arról, hogy 21 milliárd forint támogatást kap a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) az egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztésére, az oktatási infrastruktúra korszerűsítésére. 2017.09.03

Trócsányi László igazságügyi miniszter szombaton a felsőoktatási intézmény tanévnyitóján kijelentette, hogy a kormány stratégai ágazatnak tekinti az oktatást, partnerként tekint az egyetemekre. Hozzátette: az ország versenyképességéhez az olyan egyetemek tudnak hozzájárulni, melyek állják a nemzetközi versenyt, nemcsak a hazai, hanem a külföldi hallgatóknak is vonzó képzéseket képesek kínálni.



Az egyetem "Szeged zászlóshajója", amikor a kormány a felsőoktatási intézményt támogatja, akkor ezzel a várost is segíti. Erősödik az innováció, amely a cégek letelepedést ösztönzi, szépül a város, bővül az idegenforgalom - hangsúlyozta a politikus.



A kormány döntött arról, hogy a 650 millió forintot biztosít az SZTE jogi kar épületének felújítására. A következő három és fél évben megtörténhet a Zeneművészeti Kar városképi jelentőségű épületének rekonstrukciója, a 3 milliárd forintos beruházás része a koncertterem megújítása is. A Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán megvalósuló mintegy 10 milliárd forintos fejlesztés a régió 1,6 millió lakójának ellátása mellett lehetővé teszi országos vonzáskörű feladatok elvégzését is. A következő években 4,8 milliárd forint forrás áll rendelkezésre az egyetem klinikai központjában a legmodernebb képalkotó diagnosztikai kapacitás kiépítésére - ismertette a fejlesztések részleteit Trócsányi László. Hozzátette: döntés született az egészségügyi ellátórendszer csúcsán álló egyetemi klinikák többletkapacitásának befogadásáról is, ez az SZTE esetében 600 millió forint forrást jelent.



A politikus kitért arra, a szegedi lézerközpont szomszédságába tervezett tudományos-ipari park létrehozása teljes mértékben összhangban van a kormány törekvéseivel. Az előkészítő munkálatokra 1,75 milliárd forint áll rendelkezésre.



Szabó Gábor rektor kifejtette, az SZTE küldetésének fontos része az oktatás mellett a tudás előállítása. A mai nemzetközi versenyben az ilyen intézmények nélkül egy ország nem lehet sikeres.



Az akadémikus elmondta, az elmúlt időszak pályázati tevékenységének köszönhetően az egyetem anyagi helyzete stabil, a következő években 47 milliárd forint - elsősorban a kutatás-fejlesztési tevékenységet támogató - forrás érkezik az SZTE-re. Az intézmény olyan fejlődés előtt áll, amely eredményeként nemzetközileg is sikeres kutatóegyetemmé válhat.



Botka László (MSZP) polgármester hangsúlyozta, Szeged és az egyetem sorsa, fejlődése közel egy évszázada összefonódott. A közös beruházások egyszerre emelik a város és az egyetem presztízsét. A politikus példaként a lézerközpont tavasszal átadott épületét említette, a feladatok közül pedig a 70 hektáros tudományos-ipari park kialakítását emelte ki.

Az MSZP miniszterelnök-jelölti posztját is betöltő politikus úgy fogalmazott, a tudás, az oktatás elérhetőségének szűkítése helyett annak bővítésére van szükség. Legyen mindenki számára az első diploma ingyenes, és a kormány legfeljebb az osztatlan képzéseknél tartsa meg a keretszámot - mondta.