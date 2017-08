Biztonságos tanszerek kerülhetnek az iskolatáskákba

A fejlesztési minisztérium akkreditált laboratóriuma 59 termék ellenőrzését végezte el, amelyek közül mindössze hat nem felelt meg a követelményeknek. A szakemberek egyetlen vízfesték vagy zsírkréta esetében sem találtak kifogásolnivalót. A vizsgált kilenc tolltartóból három az egészségre káros tiltott lágyítószert tartalmazott. A tíz tempera készlet közül kettőben a zöld és kék festékek réztartalma magasabb volt a megengedettnél. A húsz színes ceruza készlet közül pedig egy termék zöld mintaelemének ólomtartalma haladta csak meg a biztonsági határértéket. Az ellenőrzésen megbukott termékek tételes listája a kormányzati honlapon, ezen a linken található.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: „Kiemelt szempont a magyar családok, gyermekek védelme, ez indokolta a szeptemberi iskolakezdés előtt a tanszerek átfogó vizsgálatát. Az iskolaszerek ilyen széleskörű hatósági ellenőrzésére korábban nem volt példa. A minisztérium a kedvező eredményeket követően is folyamatosan figyelemmel kíséri e termékkör biztonságosságát az elért magas szint további biztosítása, és a fogyasztóvédelmi szempontból különösen kiszolgáltatott célcsoport, a gyerekek védelme érdekében.”



A fogyasztóvédelmi hatóság intézkedett arról, hogy a nem megfelelő temperakészletek, tolltartók és színes ceruza készlet lekerüljön az üzletek polcairól, és a termékeket a vásárlóktól is visszahívják.



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fontosnak tartja, hogy aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel és rendszeres fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel járuljon hozzá a magyar családok és gyermekek biztonságához.

