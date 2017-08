Bűncselekmény

Ikreket hazudott külföldi partnerének, hogy pénzt csaljon ki tőle

A nő 2015 szeptemberében az interneten ismerkedett meg a külföldi állampolgárságú sértettel, találkoztak, valamennyi időt együtt töltöttek, majd a férfi hazautazott. A nő ezután azt állította, hogy ikrekkel terhes, ezért ultrahang-felvételeket, leleteket is küldött a férfinek, és havi rendszerességgel pénzt kért tőle. Később azt hazudta, hogy a gyermekek megszülettek, még fényképeket is küldött róluk.



A férfi mindezt elhitte, ezért többször utalt pénzt a gyerekek tartására, sőt még egy ikerbabakocsit is küldött neki.



A Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészség kisebb kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat az álanya ellen.