Fesztivál

Kétszázan kerültek kórházba a Szigetről

hirdetés

Fotó: MTI

Az idei Sziget fesztivál idején több mint kétszáz, a világ számos országából érkező fesztiválozót szállítottak be és láttak el a budapesti Honvédkórházban - tájékoztatta az intézmény szerdán az MTI-t. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ közleményében kiemelte, a Hajógyári-sziget a Honvédkórház sürgősségi ellátotti területéhez tartozik. Így az évtizedek óta megrendezett Sziget fesztivál (helyszínen nem ellátható) sérültjei és betegei a kórház sürgősségi betegellátó, valamint baleseti sebészeti osztályának jelentenek leginkább többletfeladatot. Évről évre nagy számban látnak el a Szigetről érkező sérülteket - írták.



2015-ben 192, tavaly 230, idén 208 embert láttak el.



A betegek több mint 90 százalékát az ellátás és néhány órás megfigyelés után elengedték. Idén a legsúlyosabb eset egy epilepsziás rohamot kapott férfi volt. A legtöbb sérülés zúzódás vagy végtagtörés volt, de előfordultak allergiás, tüdőgyulladásos betegek, illetve többeknek amiatt volt szükségük orvosi segítségre, mert otthon felejtették rendszeresen szedett gyógyszereiket. A legfiatalabb ellátott fesztiválozó 17, a legidősebb 63 éves volt.



A Honvédkórházba szállítottak ötöde volt csupán magyar, több holland, német, francia, brit állampolgár volt, de chilei és új-zélandi is volt a sérültek között.Változatlanul problémát jelent, hogy sok fiatal úgy utazik külföldre, hogy nincs érvényes biztosítása.



Az intézmény reméli, hogy a későbbiek során a Sziget fesztivál szervezői más tömegrendezvények szervezőihez hasonlóan háttérintézményi megállapodást kötnek a Honvédkórházzal, amely elsősorban a többletfeladatokból járó járulékos költségeket fedezné, illetve lehetőséget nyújtana a biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának finanszírozására - jegyezték meg, de hozzátették, az MH Egészségügyi Központ a következő évben is felkészül a fesztiválozók ellátására.



Az idei, 25. - kedd este zárult - Sziget fesztiválnak mintegy 450 ezer látogatója volt.