Egészségügy

Országos mentőnapot rendeznek szombaton

A rendezvényen bemutatkozik az életmentés valamennyi szereplője, így gyermekmentők, vízi mentők, mentőkutyások is, és az OMSZ 20 partnerszervezete is elfogadta meghívásukat. 2017.06.24 00:30 MTI

Légi mentési gyakorlat is szerepel az első országos mentőnap programjában, amely szombaton lesz a fővárosban, a Városligetben - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője az MTI-t.



Győrfi Pál közölte: a rendezvényen bemutatkozik az életmentés valamennyi szereplője, így gyermekmentők, vízi mentők, mentőkutyások is, és az OMSZ 20 partnerszervezete is elfogadta meghívásukat.



A volt Petőfi csarnok mellett felállított színpadon veszik át a Generali a Biztonságért Alapítvány adományát, négy új mentőautót, majd nagyszabású mentési bemutató kezdődik mentőhelikopter bevetésével.



Mindemellett színes kulturális programmal és mentőjárművek kiállításával is várják az érdeklődőket.