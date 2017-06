Bűnügy

Elrendelte a bíróság Horst Mahler átadását a német hatóságoknak

A német férfi ellen azért adtak ki korábban európai elfogatóparancsot, hogy letöltse a holokauszttagadás és más bűncselekmények miatt kiszabott összbüntetéséből fennmaradó részt. 2017.06.06 15:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elrendelte a bíróság a Sopronban elfogott Horst Mahler egyszerűsített eljárásban történő átadását a német hatóságoknak - közölte a Fővárosi Törvényszék kedden az MTI-vel.



A bíróság a közleményben felidézte: a férfit még május 15-én vették őrizetbe a Soproni Rendőrkapitányságon európai elfogatóparancs alapján. A német férfi ellen azért adtak ki európai elfogatóparancsot, hogy letöltse a holokauszttagadás és más bűncselekmények miatt kiszabott összbüntetéséből fennmaradó részt.



A férfi átadási letartóztatását május 17-én rendelte el a törvényszék. Akkor arról is rendelkezett a bíróság, hogy az Igazságügyi Minisztériumon keresztül megkeresi a német igazságügyi hatóságot, kérve, hogy június 5-ig adjanak pontos tájékoztatást az európai elfogatóparancs teljes szövegéről, arról, hogy Horst Mahler büntetését miért szakították korábban félbe, illetve mennyi időt kell még rács mögött töltenie.



A Fővárosi Törvényszék a keddi tájékoztatása szerint a férfi átadási letartóztatása az átadásáig, de legkésőbb a végzés jogerőre emelkedésétől számított 10. napig tart. Ha június 16-áig az elfogatóparancsot kibocsátó tagállam illetékes hatósága nem veszi át a férfit, akkor szabadlábra kell helyezni. Horst Mahler a tárgyaláson beleegyezett az átadási eljárásába - tették hozzá.



A bíróság a tárgyaláson arról is nyilatkoztatta Horst Mahlert, hogy kéri-e a nemzetközi jog által biztosított jogvédelem, az úgynevezett specialitás elvének alkalmazását. Erről a jogáról a férfi a tárgyaláson nem mondott le, ezért a bíróság elrendelte a specialitás szabályának alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy vele szemben az elfogatóparancsban szereplő bűncselekményen kívül nem indítható és nem folytatható egyéb büntetőeljárás, azaz vele szemben az átadása előtt elkövetett, az átadása alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt az átvevő országban nem folytatható büntetőeljárás, nem ítélhető el és egyéb módon sem fosztható meg a szabadságától.



A bírósági végzés jogerős.



A 81 éves német férfi sajtóhírek szerint a Vörös Hadsereg Frakció elnevezésű szélsőbaloldali terrorista csoport egykori alapítója volt, majd szélsőjobboldali lett. Mahlert holokauszttagadás miatt 2009-ben Németországban tíz év börtönre ítélték, ezt azonban 2015-ben egészségi állapota miatt felfüggesztettre módosították. Ez év elején azonban az idős férfinak újra be kellett volna vonulnia a börtönbe, ekkor szökött meg a német hatóságok elől.