Az Adidasnak 60 milliót kell fizetnie a magyar feltalálónak

Fotó: MTI

A Kúria csütörtökön megerősítette a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét, amelynek értelmében az Adidas Budapest Kft-nek 60,5 millió forintot kell fizetnie Orosz László feltalálónak - írja az MTI.

Orosz még 2002-ben perelte be a sportszergyártót, mert állítása szerint a cég jogtalanul bitorolta az általa feltalált irányítósávos futballcipő szabadalmát. A feltaláló szerint az Adidas közel 500 millió forintot keresett a szabadalmán, és szerette volna elérni, hogy ezt az összeget visszatérítsék neki.

A Kúria szerint az adidas által "a bitorlással érintett időszakra vonatkozóan szolgáltatott adatok a visszatérítendő gazdagodás számítása alapjául elfogadhatók", ebből a jogerős ítélet helytállóan határozta meg a marasztalási összeget. Márkaérték-növekedés címén azonban "további gazdagodás elvonására (...) nincs reális lehetőség" - tették hozzá.

Oroszi keresete nyomán a bíróság 2012-ben jogerősen megállapította, hogy az Adidas Predator Precision és az Adidas Predator Mania nevű irányítósávos futballcipők a feltaláló szabadalmának bitorlásával készültek.

A cipők különlegességét rúgófelületük finoman bordázott kialakítása jelentette. A megoldást Oroszi 1995-96-ban dolgozta ki, majd szabadalmaztatta Magyarországon és egész Európában. Az eljárás során azonban az őt képviselő szakember műhibát követett el, ami miatt a találmány nemzetközi védelmét nem jegyezték be.

Mivel a tárgyalást évekre felfüggesztették, és a jogalap kérdése is többször megjárta a Kúriát, Oroszi László az anyagi igényeit csak 2014-ben terjeszthette elő.