Paksi bővítés

Zöld szervezetek bíróságon támadták meg Paks II környezetvédelmi engedélyét

A Greenpeace Magyarország és az Energiaklub bíróságon támadták meg Paks II környezetvédelmi engedélyét, amely 2017 márciusában emelkedett jogerőre, mert úgy vélik, hogy az atomerőmű a lakosságot és a környezetet is veszélyeztetheti. 2017.05.25 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

A környezetvédő szervezetek szerint az engedély számos kérdést nem tisztáz megfelelően, így a nukleáris és radioaktív hulladékok kezelésének sorsát sem.

A Greenpeace Magyarország az MTI-vel közölte, hogy a szervezetek múlt héten pénteken nyújtották be az erről szóló keresetet Szekszárdon a közigazgatási és munkaügyi bíróságra.

A zöld szervezetek azt várják az igazságszolgáltatástól, hogy helyezze hatályon kívül Paks II környezetvédelmi engedélyét.

A keresetben a Greenpeace Magyarország és az Energiaklub 16 pontban sorolta fel az engedéllyel összefüggő aggályait, amelyek közül a legsúlyosabbnak tartják, hogy az engedély rendezetlenül hagyja a nukleáris és radioaktív hulladékok kezelésének sorsát és a leszerelés kérdéseit.

A zöld szervezetek szerint a környezetvédelmi engedély alapjául szolgáló hatástanulmány súlyosan hiányos, mert a dokumentumban nincs bizonyítva, hogy elegendő hely lesz-e Bátaapátiban a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére, valamint teljesen megoldatlan a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolása és végleges elhelyezése is.

A tisztázatlan kérdések közül kiemelték még, hogy a hatástanulmány nem vizsgálja kielégítő módon Paks II építésének és üzemeltetésének környezeti hatásait.

A tervezett építési és üzemidőt a több mint másfél évig tartó eljárás utolsó két hónapjában módosították, és a módosítást követően már nem készültek megfelelően alapos vizsgálatok. Paks I és Paks II együttes üzemelési ideje például az eredeti három évről időközben hét évre változott, ezt azonban már nem vizsgálták részletesen pedig a módosítás jelentős változásokat okozhat többek között a Duna élővilágában - tették hozzá.

Arra is rámutattak, hogy a hatástanulmány a blokkok együttes építéséből fakadó plusz környezeti terhelésre és a Paks I-re hatással lévő talajvízszint-csökkenésre se tér ki érdemben.

A közleményben felidézték: a tervezett új paksi atomerőmű környezeti engedélyezési eljárása 2014 decembere óta zajlik, amelyben a Greenpeace Magyarország és az Energiaklub a kezdetek óta ügyfélként vesz részt. A környezetvédelmi szervezetek több ponton hiányosnak és homályosnak találták az MVM Paks II. Zrt. által készített és benyújtott hatásvizsgálati dokumentumokat, ezért a hatásvizsgálat alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal által 2016. szeptember 29-én kiadott környezetvédelmi engedélyt 2016 októberében megfellebbezték. A másodfokú hatóság azonban ennek nem adott helyt, így Paks II környezetvédelmi engedélye 2017 márciusában jogerőre emelkedett.