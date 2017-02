Országgyűlés

Keresik az Országház Borát

hirdetés

A parlamenti sajtóiroda MTI-nek adott tájékoztatása szerint a kiválasztáson a bortermelők mindazon palackozott minőségi és különleges minőségű borai vehetnek részt, amelyek a magyarországi előírásoknak megfelelnek, és Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerültek.



Lehet nevezni olaszrizlinget, furmintot és furmint alapú házasítást, egyéb száraz fehérbort hárslevelű, juhfark, kéknyelű, ezerjó fajtából, kékfrankost, bikavért, cabernet franc-t, kadarkát és tokaji aszút.



A nyolc meghirdetett kategóriára 145 palack érkezett be 80 pincészettől, a 21 tagú bírálóbizottság elnöke Kállay Miklós, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke, a tagok között van a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke, valamint bortermelők és szakértők.



A hivatalos eredményhirdetés 2017 májusában lesz. A győztes bortermelőknek jogukban áll a győztes tételt saját címke alatt forgalmazni Országház Bora 2017 logóval.



A sajtóiroda felidézte: a 19. században két olyan törvényt is hozott a magyar Országgyűlés, amely lefektette a hagyományos bortermelés jogi alapjait a hazai borkultúra megszilárdítására. Az Országgyűlés ma is kiemelt figyelmet fordít a honi minőségi borkultúra fejlődésére, ezért a bormustra prioritása, hogy Magyarország olyan, kiemelten jó minőséget biztosító italait válasszák ki, amelyek reprezentációs alkalmakkor méltóképpen képviselik a magyar Országgyűlést - írták a közleményben.