Szmog

Több településen veszélyes vagy egészségtelen a levegő

A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt három település levegőjét egészségtelennek, három másikét veszélyesnek minősítette pénteken az Országos Közegészségügyi Központ (OKK).

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapján felhívta a figyelmet, hogy a szél mérséklődése és a hőmérséklet csökkenése miatt a mérőállomással megfigyelt települések többségén romlott a levegőminőség.

A levegő szálló por tartalma Salgótarjánban, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren is átlépte a riasztási küszöböt, ezért (piros) veszélyes minősítést kapott a levegő-egészségügyi helyzet. Az OKK térképén Dorogot, Esztergomot és Miskolcot jelölték az egészségtelen levegőminőséget jelző narancssárga színnel.

Emellett tizenhat települést, köztük a fővárost a kifogásolt levegőminőséget jelző zöld színnel jelölték.

A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKK a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.

Az ÁNTSZ arra figyelmeztet, hogy a levegő magas szálló por tartalma miatt az arra érzékenyeknél légzőszervi tünetek jelentkezhetnek (köhögés, nehezebb légzés), panaszaik súlyosbodhatnak. Az érintett településeken élőknek azt ajánlják, hogy lehetőleg rövid ideig tartózkodjanak a szabadban, a kültéri, aktív fizikai munkát és sportolást most kerüljék.

Az előrejelzés szerint a hétvégén marad a hideg idő, mérsékelt marad a légmozgás, és többfelé köd, ónos szitálás is várható.