Oktatás

A Műegyetem része marad a gazdaság- és társadalomtudományi kar

hirdetés

Fotó: MTI

A jövőben is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) részeként működik majd a gazdaság- és társadalomtudományi kar, amely mégsem csatlakozik az ELTE-hez - a fenntartói döntésről az oktatási államtitkárság tájékoztatta csütörtökön az MTI-t.

Az államtitkárság közleményében rámutatott: a BME vezetése érdemi tárgyalásokat kezdett a kar vezetőivel, paritásos bizottságot állított fel a nyitott kérdések rendezésére, és kidolgozott egy kompromisszumos javaslatot, amit a szenátus megszavazott.

Tekintettel arra, hogy a feszült helyzetben a kari közvélemény megosztottá vált, a fenntartó maga is megvizsgálta a BME vezetése által a kar részére tett ajánlatot és azt fontosabb vonalaiban és irányaiban méltányolhatónak találta - közölték, rögzítve: ennek alapján a kar teljes egészében a BME-n működik a továbbiakban is.

Úgy vélik, ezzel a lépéssel sikerül megakadályozni a kari helyzet további romlását és a kar esetleges felbomlását. A fenntartói döntés ismeretében az érintett oktatók és kutatók figyelmüket ismét az oktatásra és kutatásra fordíthatják - olvasható a közleményben.