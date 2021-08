Katasztrófa

Több életet is köbetelt az áradás Törökország északi részén

Már legkevesebb tizenegyen meghaltak Törökország északi részén, a Fekete-tenger partján fekvő Kastamonu, Sinop és Bartin tartományokban, ahol az előző napok heves esőzései súlyos áradást idéztek elő - jelentette csütörtökön az NTV török hírtelevízió.



A beszámoló szerint Kastamonu tartományban 10, Sinopban egy ember vesztette életét. Bartinban egy eltűnt után folyik a kutatás.



A bajba jutottakat csónakokkal, helikopterekkel, munkagépekkel mentik a hatóságok. Többeket a házuk tetejéről szállítottak el. A török katasztrófavédelem (AFAD) adatai szerint eddig több mint 900 embert menekítettek ki.



Az ár gépkocsikat sodort el, és számos épületet súlyosan megrongált. A földcsuszamlások miatt pedig utak váltak járhatatlanná, hidak omlottak össze.



Bekir Pakdemirli mezőgazdasági és erdészeti miniszter csütörtökön a sajtónak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy pénteken és szombaton is folytatódik az esőzés, tehát "a kockázat továbbra is fennáll".



A térségben szerdán rekordmennyiségű csapadék hullott, az éves mennyiség mintegy harmada. Bartinban esett a legtöbb, helyenként 400 liter négyzetméterenként.



Az energiaügyi minisztérium közlése szerint a régióban mintegy 30 ezer ügyfél maradt áramellátás nélkül.



Törökország délnyugati részében ezzel párhuzamosan több mint két hete erdőtüzekkel küzdenek, bár már csaknem teljesen megfékezték a lángokat. Pakdemirli csütörtökön arról számolt be, hogy július 28. óta országszerte 299 tűzfészket azonosítottak, és mostanra sikerült mindegyiket ellenőrzés alá vonni.