Árvíz

Londont is elöntötte az ár: utak, otthonok kerültek víz alá - videó

Londonban hétfőn nekiláttak a helyreállításnak, takarításnak az özönvízszerű esőzést követően, amely miatt otthonok, utak és több metróállomás is víz alá került, az elmúlt hetekben immár másodszor.



A helyi meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap délután 41,6 centiméter eső esett London központjában. Hétfőn már szárazabb volt az idő, de a helyi környezetvédelmi hivatal közölte, hogy Anglia délkeleti részén továbbra is árvízvédelmi figyelmeztetés van érvényben.



Két londoni kórház arra kérte a betegeket, hogy az áradások okozta fennakadások miatt ne jelentkezzenek be a sürgősségi osztályra.



A brit főváros tömegközlekedéséért felelős hatóság közölte, hogy nyolc metróállomást lezártak az árvíz miatt, köztük egy föld felettit is, ahol a videofelvételek tanúsága szerint hömpölygött a víz az előcsarnokban és a lépcsőkön.



A lakosok vödrökkel, seprűkkel és fából ácsolt akadályokkal igyekeztek megvédeni otthonaikat, útját állni a víznek. A város egyes részein túlterheltek voltak a csapadékvíz-elvezető csatornák.



A heves esőzés egy forró, napsütéses időszakot követett, amikor a briteket a tavakhoz és a tengerhez mentek enyhülést keresve.



A hónap elején egy heves ciklon és viharhullám hatalmas árvízkárokat okozott, több mint 200 ember meghalt Németországban és Belgiumban.