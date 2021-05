Környezetszennyezés

OVF: 257 köbméter hulladékot szedtek ki a Szamosból

Néhány nap alatt 257 köbméter hulladékot szedett ki a Szamosból a vízügy hulladékmentesítő géplánca, az áradó Szamos a romániai vízgyűjtőről sodorta magával a szennyezést - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Siklós Gabriella rámutatott: már 1-2 méteres vízszintemelkedésnél is felemelik a hullámtérre lerakott hulladékot a folyók, a mostani szennyezést nemcsak a telepített kamerarendszer, de a gátőrök is jelezték, amikor már percenként 100-120 műanyag palackot sodort a folyó.



A magyar fejlesztésű hulladékmentesítő gépláncot a 2019-es átadása óta hetedik alkalommal használták, és első alkalommal a Szamoson. Siklós Gabriella megjegyezte: mivel a Szamos a Tiszánál keskenyebb folyó, ezért szinte teljes egészében el tudták zárni a hulladék útját.



A szóvivő ismertetése szerint hat napra előre van rálátásuk az időjárásra, árhullámra most nem számítanak.