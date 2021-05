Árvíz

Árvízriadót rendeltek el a Tisza romániai mellékfolyóin

A romániai Országos Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) kedd délután harmadfokú (vörös színű) riasztást bocsátott ki a Sebes-Körös és a Fekete-Körös felső folyásának mellékfolyóira. 2021.05.18 19:46 MTI

A Digi24 hírtelevízió közlése szerint a román hatóságok a mobiltelefonos riasztórendszeren keresztül is figyelmeztették a folyók mellett lakókat, hogy készüljenek fel lakásaik elhagyására.



A figyelmeztetés szerint a Bihar-hegységben lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt árhullámok vonulnak le a hegyi patakokon, amelyek helyi áradásokat okozhatnak, és amelyek hatására a Körösök vízhozama is jelentősen megnő a következő órákban.



A figyelmeztetés értelmében a Fekete-Körösön súlyosabb a helyzet. Ott a román-magyar határig másodfokú (narancs színű) figyelmeztetés van érvényben. A Tisza többi romániai mellékfolyójának alsó szakaszán elsőfokú (sárga színű) a figyelmeztetés szintje.



Árad az Aranyos is a folyó forrásvidékén. Amint a Digi24 hírtelevízió közölte: az Aranyos hidakat sodort el Kolozs megye nyugati peremvidékén.



A Romániai Meteorológiai Intézet az egész ország területére első fokú (sárga színű) figyelmeztetést bocsátott ki kedden a megerősödő szél miatt, és az ország nyugati megyéire a várható nagy mennyiségű csapadék miatt is. A meteorológusok szerint Bihar megye egyes hegyvidéki településein négyzetméterenként akár a 180 litert is elérheti a 24 óra alatt lehulló eső mennyisége.