Árvíz

Vízügyi főigazgatóság: apadnak a folyók, nem lesz újabb eső a héten

A Sajó szinte a teljes hazai szakaszon apad, a Hernádon érkező árhullám hatására elhúzódó tetőzés Kesztyéten térségében jár. 2020.10.19

Apadásnak indult a Sajó, a Bódva, a Hernád és az Ipoly; a vízgyűjtő területeken ezen a héten nem kell újabb csapadékra számítani - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a Sajó szinte a teljes hazai szakaszon apad, a Hernádon érkező árhullám hatására elhúzódó tetőzés Kesztyéten térségében jár.



Sajópüspökinél, Sajószentpéternél és Felsőzsolcánál ütemes apadás mellett a másodfokú készültség szintje feletti vízállásokat mérnek.



Sajópéternél és Felsőzsolcánál várhatóan szerdán, Sajószentpéternél pedig pénteken csökkenhet a vízszint az első fok szintje alá - írták.



A Bódva szintén a teljes hazai szakaszon apad, az apadás már Szendrőnél is felgyorsult.



A Hernádon levonuló árhullám után folytatódik a lassú apadás, amelynek ütemét a szlovákiai Ruzsini tározó vízeresztése is befolyásolja.



Hidasnémetinél hétfő reggelre az első fok szintje alá csökkent a vízszint, Gesztelynél várhatóan vasárnapra lesz az első fok szintje alatt.



Közölték azt is, mivel a Tisza felső szakaszáról jelenleg viszonylag kevés víz érkezik, ezért a Sajó-Hernád-vízrendszer alsó szakaszán nem kell visszaduzzasztásra számítani, így az apadás várhatóan az alsó szakaszon is ütemesen megy végbe.



Az Ipoly Ipolytölgyes kivételével mindenhol apad. A Bodrogon pedig úgy vonul le az árhullám, hogy várhatóan nem éri el az első fok szintjét sem.



A vízügyes szakemberek még mindig folyamatos figyelőszolgálatot látnak el az érintett területeken, kisebb töltésszivárgások előfordulnak, de ezek beavatkozást nem igényelnek - áll a közleményben.