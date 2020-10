Árvíz

Továbbra is gondot okoz a közlekedésben a borsodi folyók áradása

A Hernád és a Sajó áradása továbbra is gondot okoz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: a víz településeket zár el, utakat áraszt el.



A Sajólád és Bőcs közötti útszakaszt vasárnap hajnalban le kellett zárni, ezért a forgalmat az Alsózsolca-Felsőzsolca-Gesztely-Hernádnémeti útvonalra terelik - közölte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője az MTI-vel. Hozzátette: ez azt is jelenti, hogy Belső-Bőcs településrész egyelőre nem közelíthető meg közúton.



A Halmaj és Hernádkércs közötti útszakaszon már csak egy kisebb rész van víz alatt, de Kiskinizs még most is elzárt településnek számít. Ezért arra kérik a járművezetőket, hogy ne próbáljanak meg áthajtani a lezárt szakaszokon.



A Hernád áradása miatt továbbra is teljes útzár van érvényben a Novajidrány és Vizsoly, Kiskinizs és Hernádkércs, illetve Halmaj és Abaújszántó közötti szakaszokon.



A Sajó áradása miatt vasárnap a kora reggeli órákban Kesznyéten és Sajóörös között szintén teljes útzárat vezettek be, a folyó magas vízállása miatt még mindig nem lehet közlekedni a Putnokról Sajóvelezdre vezető út egy szakaszán, a 26-os főútról Sajókazára vezető összekötőúton, illetve Muhi és Köröm között. Ott a komp sem közlekedik.