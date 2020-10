Árvíz

Megnyitották a Hernádszentandrás és Ináncs közti utat

Megnyitották szombat délután a Hernádszentandrás és Ináncs közti utat, így Hernádszentandrás már nincs elzárva a külvilágtól - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője az MTI-vel szombaton.



Pécsi Norbert Sándor azt mondta: a két település közti út szombat délután 14 órától járható.



Hozzátette: a Sajó magas vízállása miatt korábban lezárt sajógalgóci bekötőutat is megnyitották már a közlekedők előtt.



Tájékoztatása szerint a Hernád áradása miatt továbbra is le van zárva a Kiskinizs és Hernádkércs közötti összekötőút, Kiskinizst a folyó elzárta a külvilágtól. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár a két település közti útnak már csak mintegy kétszáz méteres szakasza van víz alatt, azon senki se próbáljon meg autóval áthajtani, mert balesetveszélyes.



A térségben Hernádszentandrás Pere felől továbbra sem megközelíthető - tette hozzá. Emellett érvényben van a Novajidrány és a Vizsoly közötti útzár is, itt Encs vagy Gönc felé kerülhetnek az autósok.



Szombat kora reggel óta Sajólád és Bőcs között is lezárták az összekötő utat, illetve Halmaj és Abaújszántó közt sem közlekedhetnek az autósok. Utóbbi települések Szikszón, Ongán és Megyaszón keresztül érhetők el.



A Sajó áradása miatt továbbra is le van zárva a Putnokról Sajóvelezdre vezető út egy szakasza, valamint nem járható a 26-os főútról a Sajókazára vezető összekötő út sem, ott Múcsony felé kell kerülniük a közlekedőknek. Ugyancsak le van zárva a Muhi és Köröm közötti út, és az áradás miatt a komp sem közlekedik a két település közt - mondta Pécsi Norbert Sándor.