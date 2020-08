Időjárás

Árhullámok indultak több magyarországi folyón

Árhullámok alakultak ki több magyarországi folyón is az elmúlt napokban lehullott jelentős mennyiségű csapadék hatására - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szerdán az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: igen jelentős mennyiségű csapadék hullott a Duna bajor és osztrák területein, valamint a Dráva-Mura és a Rába vízrendszerén.



A Duna alsó-ausztriai szakaszán szerda reggel tetőzött a Traun-Enns vízgyűjtők árhulláma. Az Országos Vízjelző Szolgálat reggeli előrejelzése szerint a folyó magyarországi szakaszán levonuló árhullám Nagybajcsnál csütörtökön, a másodfokú szintet megközelítő értékkel tetőzhet. Budapestnél pénteken, 500 centiméter körüli vízállással várható a tetőzés, amely nagy valószínűséggel nem éri majd el a rakpart szintjét.



A Dunán levonuló árhullám és a kedvezőtlen hidrometeorológiai helyzet miatt szerda reggel 6 órától három szakaszra elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, ez Rajka, Dunaremete, Vének és Bácsa térségét érinti.



A Rába vízgyűjtőjére területi átlagban 20 milliméternyi csapadék hullott, de lokálisan 40-100 milliméternyi is előfordult. Szentgotthárdnál kezdetben óránként 20-30 centiméterrel nőtt a vízszint, majd intenzívebb lett az áradás, óránkénti 50-70 centiméteres vízszintemelkedéssel. Szerda hajnalban 309 centiméteres vízállással tetőzött a folyó, majd gyors ütemben apadás kezdődött. Az árhullám jelenleg Rábagyarmat térségében tart.



Az áradás Körmendnél várhatóan szerda este a másodfokú készültségi szintet is megközelíti. A tetőzés itt csütörtök hajnali 5 órakor várható 420 centiméter körül, emiatt a város térségében völgyi elöntések várhatók.



A Murán érkező árhullám Letenyénél az elsőfokú készültség alatti értékkel tetőzik szerdán.



A Dráva magyarországi szakaszán az árhullám tetőzése elmarad az elsőfokú készültségi szintektől. Az árhullámok magyarországi levonulására a Dráva-Mura-vízrendszer erőműveinek üzemeltetése akár jelentős hatással is lehet - tették hozzá.