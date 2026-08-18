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Rejtélyes piros fonalak jelentek meg a Mátrában - kiderült, mit jelentenek
Bagolyirtáson és Fallóskúton is sokan felfigyeltek a kerítésekre és kapukra kötött élénkpiros fonalakra, amelyek első pillantásra valamilyen különös helyi szokásnak vagy jelzésnek tűnhetnek.2026.08.18 06:33ma.hu
Egy helyi Facebook-csoportban tette fel valaki a kérdést, miért látható mostanában feltűnően sok piros fonál a Mátraszentimréhez tartozó Bagolyirtás és Fallóskút ingatlanjainál.
A megfejtés végül jóval hétköznapibb lett, mint amilyen elméletekre a különös jelölés okot adhatott: a helyiek tájékoztatása szerint a piros fonál az éves villanyóra-leolvasáshoz kapcsolódik. Ahol megjelent a fonál, ott már járt a leolvasó.
A térség az MVM Émász Áramhálózati Kft. ellátási területéhez tartozik: az elosztó hivatalos településlistáján Bagolyirtás és Mátraszentimre is szerepel.
Az MVM Émász jelenleg is biztosít helyszíni mérőleolvasáshoz kapcsolódó ügyintézést, illetve külön lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek ellenőrizzék a náluk megjelenő munkatárs személyazonosságát.
A piros fonál konkrét jelentésére ugyanakkor nem találtunk nyilvános MVM-tájékoztatást, így ezt egyelőre a helyi beszámolók alapján lehet az éves leolvasáshoz kötni.
A mátrai „rejtély” tehát minden jel szerint megoldódott: nem titkos turistajelzés és nem új népszokás terjed a településeken – egyszerűen azt jelzik vele, hol végzett már a villanyóra-leolvasó.
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