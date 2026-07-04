Állati

Kéken tért haza a kandúr

Gazdái először megijedtek, amikor a Wilbur nevű cirmos macska élénkkék bundával tért haza, ám hamar kiderült, hogy mi áll a háttérben. 2026.07.04 06:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy meglepetés érte Sophie Jenkit, amikor kétéves kandúrja, Wilbur egy nap élénkkékre színeződött bundával sétált haza. A család eleinte attól tartott, hogy valaki bántalmazta az állatot vagy valamilyen veszélyes anyag került rá.



A gazdi egy helyi Facebook-csoportban osztotta meg a különös esetről készült fotót, a rejtély pedig hamar megoldódott. Kiderült, hogy néhány házzal arrébb aznap nemmeghatározó bulit tartottak, ahol a gyerekek élénkkék kukoricakeményítővel megtöltött labdákat rúgtak szét a kertben.



Wilbur feltehetően később besétált a kertbe, és meghempergett a földön maradt színes porban. A gazdi elővigyázatosságból megfürdette a macskát, miután többen figyelmeztették, hogy az ismeretlen anyag akár mérgező is lehet. A szomszéd azonban gyorsan megnyugtatta: a kék por teljesen ártalmatlan kukoricakeményítő volt.



A történet nagy derültséget váltott ki a környéken, a buli házigazdája pedig úgy fogalmazott, hogy a kék macskának köszönhetően a babaváró ünnepségük biztosan felejthetetlen marad.