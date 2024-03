Háború

Biden többször is összekeverte Ukrajnát Gázával a segélyek bejelentésekor

Joe Biden amerikai elnök súlyos szóbeli baklövést követett el, amikor bejelentette, hogy Washington pénteken bejelentette a Gázai övezetbe irányuló első katonai légi segélyszállítmányok leszállításának tervét - összekeverte a palesztin enklávét Ukrajnával.



Az amerikai vezető megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy a gázai egészségügyi hatóságok azzal vádolták meg az izraeli erőket, hogy több mint 100 embert öltek meg, akik megpróbáltak eljutni egy segélykonvojhoz.



"Az elkövetkező napokban csatlakozni fogunk jordániai és más barátainkhoz, hogy további élelmiszert és ellátmányt juttassunk légi úton Ukrajnába, és igyekszünk továbbra is megnyitni más utakat Ukrajnába, beleértve egy tengeri folyosó lehetőségét is a nagy mennyiségű humanitárius segélyek szállítására" - mondta Biden.



Később, előkészített beszédében Biden megjegyezte, hogy "a Gázába áramló segély most közel sem elégséges", és John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője is tisztázta, hogy Biden "Gázára gondolt", amikor Ukrajnáról beszélt.



A 81 éves férfi legutóbbi mentális botlása alig néhány nappal azután következett be, hogy átesett az éves orvosi vizsgálaton, ahol az orvosok szerint elég egészséges és teljesen "szolgálatra alkalmas", bár az orvosi vizsgálat nem tartalmazott semmilyen kognitív tesztet.



A kritikusok már régóta bírálják az amerikai kormányzatot Biden egészségi állapotának állítólagos átláthatatlansága miatt, azt állítva, hogy az elnök szellemileg nem alkalmas a hivatalviselésre - különösen azután, hogy egy nemrégiben készült ügyészi jelentés szerint túl idős és zavarodott ahhoz, hogy bíróság elé álljon.



A hét elején Biden "Oroszország fejének" nevezte kínai kollégáját, Hszi Csin-pinget, és úgy tűnik, nem emlékezett korábbi főnöke, Barack Obama nevére. Hétfő este Biden szintén a tévés közönség elé vitte kampányüzenetét, de tévesen négy évvel ezelőttre datálta 2024-es programját.



"Az elnöknek nincs szüksége kognitív tesztre" - erősködött szerdán Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtótitkára.