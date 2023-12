Színes

Hivatalosan is elvált Tóth Gabi és Krausz Gábor

Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztusban jelentették be szakításukat, és hogy közös kislányukat, Hannarózát továbbra is együtt nevelik. A séf a hot!-nak nyilatkozott arról, hogy hivatalosan is véget ért házasságuk az énekesnővel, nyilatkozatát a Bors is lehozta.



"Még karácsony előtt jártunk a bíróságon, ahol sikeresen elválasztottak minket. Tehát hivatalosan elváltunk Gabival" - mondta el Krausz, aki azokra a korábbi hírekre is reagált, miszerint volt feleségével el sem indították a válópert. "Ez nem igaz, csupán nem beszéltünk erről. Teljes békességben ültünk egymással szemben, mindenben megállapodtunk, nem volt semmilyen problémás kérdés. Mindkettőnknek a lányunk, Hanni a legfontosabb, akit továbbra is közösen nevelünk, tehát közös felügyeletben állapodtunk meg. Reméljük, hogy ő a lehető legkevesebbet észlel mindebből, és mindkét oldalon szerető családban nő fel."



A séf arról is beszélt a magazinnak, hogy bár nem érzi magát szomorúnak, "egy kicsit keserű szájíz van ilyenkor az emberben, mert ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten megbukott". "A válás azt mutatja, hogy valami nem sikerült, és mivel mind a ketten maximalisták vagyunk, legalábbis én biztosan, nem szeretek veszíteni, és ez egy picit olyan... De mivel azt gondolom, hogy mindkettőnknek így lesz a legjobb, ezért ez egy új életnek a kezdete. Azt kívánom neki, hogy találja meg a boldogságot, és remélem, hogy én is megtalálom, legfőképpen pedig azt kívánom, hogy Hanni legyen nagyon boldog! Egyébként ha nem reggel nyolckor lett volna a per, akkor még koccintottunk is volna!"

Krausz az interjú további részében egyebek mellett arról beszél, hogy a Dancing with the Starsra való felkészülés minden szabadidejét lekötötte, így nem "ragadt bele egy olyan élethelyzetbe, amitől más talán depresszióssá válik".



Profi táncpartneréről, Mikes Annáról azt mondta, nagyon megérdemelte a győzelmet, és örül, hogy vele sikerült a magasba emelnie a trófeát. Kettőjük kapcsolatáról a séf így nyilatkozott: "Már a legelején tisztában voltunk azzal, hogy mi vár ránk. Igazából már a sajtótájékoztatón, tehát a nulladik napon összeboronáltak minket. Ezzel azért nem foglalkoztunk, mert a táncra fókuszáltunk, és nem akartunk extra szimpátiapontokat sem, ezért nem is nyilatkoztunk egyszer sem ezzel kapcsolatban. Mivel rengeteg időt töltöttünk együtt, fontos volt, hogy szimpatizáljunk egymással. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, jól kijöttünk egymással, mint két közeli barát. Ahogyan bekerültem a műsorba, szükségem is volt erre a sok beszélgetésre és a lelki támaszra, ebben pedig Anna abszolút partner volt. Számítottunk arra, hogy összehoznak minket, hiszen ez a műsor velejárója, de szerintem jól kezeltük a szituációt."