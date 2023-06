Színes

Gáspár Zsolt: jövőre indulok a polgármester-választáson

A múlt héten több magyarországi települést sújtott villámárvíz, köztük Nógrádmegyert is, ahol Gáspár Zsolt él. Gáspár Győző öccse igyekezett segíteni a károsultaknak, időközben viszont az ő otthona is víz alá került. Több állata is elpusztult, illetve tönkrementek a mezőgazdasági gépjei.



"Rengeteg állatunk pusztult el, köztük Győző papa kedvencei is. Tyúkok, kacsák és három kismalacunk is odalett, ami óriási szívfájdalom a számunkra. Emellett tönkrementek a szőnyegeink és több gépünk is, például a fűnyírónk. Ezek nem öt forintba kerülnek, ahogy az állatok sem. Leírhatatlan az anyagi kár... De sajnos nem csak nálunk, hanem a faluban szinte mindenkinél" - mondta a Bors megkeresésére a gazda, aki a történtek hatására eldöntötte, hogy 2024-ben elindul a polgármesteri választásokon.



"Azért, hogy ez ne fordulhasson elő többször, úgy döntöttem, gondjaimba veszem a falut. Jövőre indulok a polgármester választáson!" - jelentette ki.