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Néma segélykiáltás a kiszáradt mederből: megint eltűnt a Tarna

Ismét kiszáradt a Tarna – közölte a Bükki Nemzeti Park. A Zagyva legnagyobb mellékfolyójának medre nemcsak egyetlen ponton vált szárazzá: Kápolna mellett Verpelétnél és Szajlánál is eltűnt belőle a víz, vagyis a probléma a sík- és a dombvidéki szakaszokat egyaránt érinti.



A helyzet súlyosságát mutatja, hogy öt éven belül már másodszor szárad ki a térség egyik legfontosabb vízfolyása. A Cered térségében eredő Tarna 105 kilométer megtétele után Jászjákóhalmánál ömlik a Zagyvába, vízgyűjtő területe pedig 2116 négyzetkilométer.



A folyó azonban nem csupán a táj meghatározó eleme. A kutatások szerint 41 halfajnak ad otthont, közülük 12 védett, egy pedig fokozottan védett. Élőhelye többek között a sujtásos küsznek, a kövicsíknak, a halványfoltú küllőnek, a selymes durbincsnak és a magyar bucónak, de olyan ritkaságok is előfordulnak benne, mint a kurta baing és a réticsík.



Most ennek az élővilágnak drámai körülmények között kellene túlélnie. A kiszáradt mederben csak néhány természetes mélyedésben maradt víz. Különös módon néhol az árvízvédelem miatt korábban elbontott hódgátak maradványai tartanak vissza annyit, hogy apró pocsolyák maradjanak utánuk.



Ezeken az utolsó vízfoltokon osztozik a Tarna vízi élővilága és a környék vadállománya.



A nemzeti park közleménye megrázó képpel írja le a helyzetet: nincs már nyüzsgés és csobogás, miközben az állatok „néma segélykiáltását az utolsó vízcseppekkel együtt beissza a szomjas meder”.



A Tarna ismételt kiszáradása így már nem egyszeri rendkívüli eseménynek tűnik, hanem súlyos figyelmeztetés arra, milyen sérülékennyé váltak természetes vizeink a tartós szárazsággal szemben.

Fotó: Bükkszék infó



