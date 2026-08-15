Időjárás

Megállíthatatlan, csak éppen hazánkat kerüli el a hatalmas esőzés - videó

Hosszú hetek hősége és szárazsága után fordulat körvonalazódik Európa időjárásában: a következő egy hétben több térségben jelentős csapadék érkezhet, és a levegő is lehűlhet. 2026.08.15 16:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős esőzések hozhatnak némi fellélegzést Európa kiszáradt területeinek a következő napokban. A Ventusky időjárási térképe alapján több térségben számottevő csapadék körvonalazódik, egyes területeken az egy hét alatt lehulló mennyiség az 50–100 millimétert is elérheti.



A csapadék különösen fontos lenne, mivel Európa jelentős részét súlyos aszály sújtja. Az Európai Aszálymegfigyelő Központ legutóbbi helyzetértékelése már korábban kritikus állapotokról számolt be, többek között Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon és Romániában.



Azóta a helyzet tovább romlott. Franciaországban a hőség és a szárazság súlyosan érinti a kukoricatermést, Nagy-Britanniában pedig több víztározó vízállása rendkívül alacsony. A Duna rekordközeli vagy rekordalacsony vízállása a mezőgazdaság mellett már a hajózást és az energiatermelést is komolyan érinti.



Az érkező csapadékkal együtt hűvösebb légtömegek is elérhetik Európa egy részét, ami különösen nagy könnyebbséget jelenthet a sorozatos hőhullámok után.



Az eső ugyanakkor önmagában nem jelenti a hónapok alatt kialakult aszály végét. A talajok, folyók, tavak és víztározók vízhiányának pótlásához tartósabb, megfelelő eloszlású csapadékra lenne szükség. A mostani esők azonban enyhíthetik a növényzet vízhiányát, és mérsékelhetik a rendkívül magas erdőtűzkockázatot is. Nyugat-Európában az elmúlt hónapok szárazsága és hőhullámai már kiterjedt erdőtüzek kialakulásához járultak hozzá.



Ráadásul, ha megnézzük az előrejelzést, egy hatalmas száraz folt tátong Magyarország felett.