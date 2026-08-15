Időjárás
Megállíthatatlan, csak éppen hazánkat kerüli el a hatalmas esőzés - videó
Hosszú hetek hősége és szárazsága után fordulat körvonalazódik Európa időjárásában: a következő egy hétben több térségben jelentős csapadék érkezhet, és a levegő is lehűlhet.2026.08.15 16:23ma.hu
Jelentős esőzések hozhatnak némi fellélegzést Európa kiszáradt területeinek a következő napokban. A Ventusky időjárási térképe alapján több térségben számottevő csapadék körvonalazódik, egyes területeken az egy hét alatt lehulló mennyiség az 50–100 millimétert is elérheti.
A csapadék különösen fontos lenne, mivel Európa jelentős részét súlyos aszály sújtja. Az Európai Aszálymegfigyelő Központ legutóbbi helyzetértékelése már korábban kritikus állapotokról számolt be, többek között Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon és Romániában.
Azóta a helyzet tovább romlott. Franciaországban a hőség és a szárazság súlyosan érinti a kukoricatermést, Nagy-Britanniában pedig több víztározó vízállása rendkívül alacsony. A Duna rekordközeli vagy rekordalacsony vízállása a mezőgazdaság mellett már a hajózást és az energiatermelést is komolyan érinti.
Az érkező csapadékkal együtt hűvösebb légtömegek is elérhetik Európa egy részét, ami különösen nagy könnyebbséget jelenthet a sorozatos hőhullámok után.
Az eső ugyanakkor önmagában nem jelenti a hónapok alatt kialakult aszály végét. A talajok, folyók, tavak és víztározók vízhiányának pótlásához tartósabb, megfelelő eloszlású csapadékra lenne szükség. A mostani esők azonban enyhíthetik a növényzet vízhiányát, és mérsékelhetik a rendkívül magas erdőtűzkockázatot is. Nyugat-Európában az elmúlt hónapok szárazsága és hőhullámai már kiterjedt erdőtüzek kialakulásához járultak hozzá.
Ráadásul, ha megnézzük az előrejelzést, egy hatalmas száraz folt tátong Magyarország felett.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:41 Paks - Magyar Péter: ütemezetten halad a fenékküszöb építése
- 20:37 Mi történik a Földdel? Feltűnően sok erős földrengés történt a napfogyatkozás óta
- 18:30 Újabb elképesztő leletre bukkantak az alacsony vízállású Dunában
- 16:23 Megállíthatatlan, csak éppen hazánkat kerüli el a hatalmas esőzés - videó
- 14:51 Napfogyatkozás után földrengés rázta meg Spanyolországot
- 12:58 Újabb erős földrengés váratlan helyszínen - vajon hol csap le újra a titokzatos rengés-sorozat?
- 10:00 Elkésett a kétségbe esett anya az őzikéjével - mire vizet találtak a faluban, a gida feladta
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06