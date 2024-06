Világvége

Florida több megyéjében hirdettek vészhelyzetet áradások miatt - videó

Az időjárási körülmények miatt csütörtökön nem nyitottak ki az iskolák a Fort Lauderdale-t magába foglaló Broward megyében, ahol a repülőtéren is akadozott a forgalom a kifutópályát borító víz miatt. 2024.06.14 12:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Florida déli részének több megyéjére hirdetett vészhelyzetet az állam kormányzója csütörtökön a rövid idő alatt lehullott rekord mennyiségű csapadék nyomán, ami áradásokhoz vezetett.



Ron De Santis döntése vonatkozik a Miami városát is magába foglaló Miami-Dade megyére, ahol két nap alatt mintegy 500 milliméter eső hullott, de a szövetség állam déli részének volt olyan területe is, ahol a csapadék meghaladta a 600 millimétert. Szintén az érintett nagyobb floridai városok közé tartozik Sarasota.



A jelentések szerint a villámáradások esélye is jócskán megnövekedett, ugyanis a talaj annyira telítődött, hogy további esők vizét már nem tudja elnyelni, így, ami lehullik, az árvízként jelenthet veszélyt a lakott településekre.



Csütörtöki jelentések szerint az áradásokban a víz lakóházakat is elöntött, és több embert kellett kimenteni otthonából, valamint sokakat a vízben rekedt járművekből szabadítottak ki a mentőegységek.



Az időjárási körülmények miatt csütörtökön nem nyitottak ki az iskolák a Fort Lauderdale-t magába foglaló Broward megyében, ahol a repülőtéren is akadozott a forgalom a kifutópályát borító víz miatt.

Florida Weather ☁️ - The most searched keyword on Google by Pakistani 🇵🇰 fans today



BTW, it's not looking great for 🇵🇰#USAvsIRE pic.twitter.com/9eQsvTJj11 — Richard Kettleborough (@RichKettle07) June 14, 2024