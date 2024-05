Járvány

Hollandiában tízéves rekordot döntött a szamárköhögéses megbetegedések száma

A szamárköhögéses megbetegedések száma Hollandiában elérte az elmúlt 10 év legmagasabb szintjét, eddig 7187 esetet regisztráltak - közölte a holland közegészségügyi intézet (RIVM).



A friss közlemény szerint az év eleje óta négy csecsemő és egy 70, illetve egy 80 év feletti személy belehalt a fertőzésbe. Az elmúlt két hétben mintegy 1800 bejelentés érkezett az egészségügyi hatóságokhoz, ezekből 50 csecsemőt érint. Az öt hónaposnál fiatalabb fertőzött kisbabák fele kórházi kezelésre szorult.



Az RIVM már februárban is riasztást adott ki, mert a szamárköhögésben súlyosan megbetegedett kisgyermekek és csecsemők száma az év eleje óta rohamosan emelkedett.



A növekedés különösen azokon a területeken figyelhető meg, ahol alacsony a betegség elleni átoltottság, például az ország legvallásosabb térségében, az úgynevezett Biblia-övezetben.



Az intézet felhívta a figyelmet arra, hogy a csecsemők a szamárköhögéstől súlyosan megbetegedhetnek, és kórházi ápolásra szorulhatnak, sőt az is előfordul, hogy a kór halálos kimenetű.



A szamárköhögéses betegek száma tavaly június óta növekszik, és sokkal magasabb, mint a korábbi években, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt.



A szamárköhögés a védőoltás 1957-es bevezetése előtt gyakori betegség volt Hollandiában, és évente körülbelül 200 gyermek bele is halt. 1996 óta ismét gyakoribbá vált, mivel a baktériumok szerkezete megváltozott. 2020 áprilisa és 2023 júniusa között viszont alig volt szamárköhögésről szóló jelentés, valószínűleg azért, mert a megbetegedést okozó baktérium terjedése ellen is hatottak a koronavírus-járvány terjedését célzó óvintézkedések.