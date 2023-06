Kegyetlen ciklon pusztított Indiában és Pakisztánban

Gudzsara és a szomszédos Pakisztán még mindig a csütörtökön partot ért Biparjoy ciklon által hátrahagyott pusztítás alatt áll. Két ember meghalt, és további 22 ember megsérült a Biparjoy ciklonhoz kapcsolódó balesetekben csak Gudzsarátban.



Az utóbbi évek egyik legnagyobb ciklonjának halálos áldozatai jelentősen csökkentek, köszönhetően a kormány nagyszabású evakuálási akciójának. Nyolc tengerparti körzetből több tízezer lakost költöztettek segélytáborokba a ciklon miatt.



A 115-125 km/órás szél, amely 140 km/órás széllökésekkel tombolt, gigantikus pusztítást hagyott maga után.

