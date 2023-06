Katasztrófa

Tornádó csapott le egy texasi városra, többen meghaltak

Egy vagy több tornádó is lecsapott helyi idő szerint csütörtökön egy észak-texasi városra, három ember meghalt, és több tucatnyian megsérültek, jelentősek a károk - számolt be az ABC News amerikai hírtelevízió.



Az Egyesült Államok közép-nyugati és déli részén több államban is riasztást rendeltek el a rendkívüli időjárás miatt.



A texasi Perryton kisvárosban csütörtök este pusztított tornádó. A viharvadászok által megosztott videók szerint fákat csavart ki, több épület megsemmisült vagy megrongálódott.



Egy ember a lakókocsijában halt meg, több mint 75 másikat egy közeli kórházban kezelnek, tízen vannak válságos állapotban - idézte a város tűzoltóparancsnokát, Paul Dutchert az ABC News amerikai televíziós csatorna.



"Láttam, ahogy a tornádó komoly pusztítást végzett a város ipari részén. Sajnos, onnan nyugatra csak lakókocsik, lakókocsik, lakókocsik, amelyek teljesen elpusztultak. Jelentős a kár" - mondta a Fox Weather nevű időjárási Youtube-csatornának Brian Emfinger viharvadász, aki drónnal filmezte a tornádót.



Texasban és Oklahomában közel ötvenezer fogyasztó maradt áram nélkül.



A tornádók, amelyek éppoly lenyűgözőek, mint amennyire nehéz megjósolni haladási irányukat, gyakoriak az Egyesült Államokban, különösen az ország középső és déli részén.



A környező területekről és Oklahomából is érkeztek segítők a több mint nyolcezer lakosú Perrytonba, amely az oklahomai határ közelében fekszik.