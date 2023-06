Franciaország lebontott egy 7000 éves műemléket egy barkácsáruház miatt

Több tucat ősi állókövet bontottak le buldózerrel Délnyugat-Franciaországban, hogy helyet csináljanak egy országos barkácsáruházlánc kiskereskedelmi üzletének, ami komoly felháborodást váltott ki.



Az okcitániai közigazgatási régióban található Montau történelmi helyén legalább 39 megalitikus kő állt, amelyek közül néhány a becslések szerint mintegy 7000 éves lehet. Christian Obeltz helyi régész a héten a médiának azt mondta, hogy a helyszínt "elpusztították".



A franciaországi Carnac község híres az úgynevezett menhirek ezreiről - az újkőkor emberei által rejtélyes céllal emelt állókövekről. A terület fő turisztikai látványosságaival - Menec, Kermario és Kerlescan, amelyek az UNESCO világörökségi listáján szerepelnek - ellentétben azonban a mindössze 1,5 kilométerre fekvő Montaubanban található kőcsoportnak a helyi tisztviselők szerint nincs nagy történelmi értéke.

Here's a Carnac tourist map I had which shows how close Montauban (mid right) is to some of the visible megalithic alignments. There may well be more buried that we don't know about https://t.co/xH48SYX8EZ pic.twitter.com/2pv3WU4zIR